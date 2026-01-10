Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane pensa al turnover per la gara con il Genoa

10 Gen 2026 - 22:12

Turnover in casa Cagliari per la gara di lunedì sera a Genova. Pisacane potrebbe schierare dall'inizio Obert, Mazzitelli, Esposito e Kilicsoy, in panchina al fischio di avvio nella gara di giovedì con la Cremonese. Qualche dubbio in difesa. Il punto interrogativo rimane Mina. Il colombiano, ancora non al cento per cento, a Cremona ha giocato solo sino all'intervallo: il lungo infortunio evidentemente sta creando qualche problema per quanto riguarda il pieno recupero atletico del giocatore. Pisacane deve decidere: far crescere il ritmo partita facendolo giocare o tenerlo ai box riservandogli ad Assemini un nuovo programma di riallineamento con i compagni? In questo secondo caso si potrebbe rivedere con il Genoa lo schieramento del secondo tempo. E cioè quello con Luperto (fuori dal mercato) centrale e Zappa e Rodriguez "braccetti". Sulle fasce Palestra e Obert. In mediana solita coperta corta in attesa dell'arrivo dei rinforzi: sempre caldi i nomi di Lovric e Nicolussi Caviglia. Per ora il Cagliari dovrebbe puntare su Mazzitelli, Adopo e Prati. Ma attenzione alla possibile sorpresa Liteta. Davanti si cambia: spazio dal primo minuto a Esposito e Kilicsoy. E probabile ritorno in panchina per Luvumbo, Borrelli e Gaetano, pronti a dare una mano a gara iniziata. Viene data per scontata anche la conferma di Trepy nella lista dei convocati: sarebbe al quarta "chiamata" consecutiva tra i grandi. Ora praticamente obbligata dopo il gol del due a due di giovedì a Cremona. 

00:49
