Serie C, playoff: Campobasso-Potenza 0-3

Nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff della serie C, il Potenza ha vinto 3-0 in casa del Campobasso. Tutti i gol della formazione lucana sono stati segnati nel primo tempo: Felippe su rigore al 19', D'Auria al 29' e Siatounis al 41'. La partita si è giocata allo stadio Axum Molinari del capoluogo molisano, davanti a circa 7.500 spettatori, dei quali oltre 650 potentini. Il ritorno è in programma mercoledì 13 maggio, alle ore 21, allo stadio Viviani del capoluogo lucano. Per passare il turno, al Campobasso servirà una vittoria con almeno quattro gol di scarto.