Roma, Gasperini: "Partita decisiva per noi. Ranieri? In questi mesi non è mai stato così aggressivo"

Il suo passato nerazzurro: "Sono andato via da Bergamo anche se avevo ancora un anno di contratto perché consideravo chiuso il ciclo ed era giusto lasciare spazio a qualcun altro. A Genoa ho fatto otto anni (non di fila, ndr), con l'Atalanta sono rimasto nove stagioni, forse vuol dire che lavorare con me non è poi così male". A un'ultima domanda sulla sua esperienza con la Dea ha sottolineato che "giocare contro le migliori squadre italiane ed europee facendo utili per nove anni contro è stata un'anomalia. Il merito è stato di una società capace di operare in sintonia con l'allenatore. Poi è cambiata la proprietà...". E parlando di Percassi senior, Gasperini si commuove e lascia la sala stampa di Trigoria.