Taranto, sfuma la promozione e i tifosi aggrediscono i calciatori: picchiato il capitano

Ha dell'incredibile quanto avvenuto al fischio finale di Gladiator-Taranto (2-1 il punteggio al termine), match giocato sul neutro di Massafra e con in palio la Serie D. I tifosi del Taranto, infuriati per la mancata promozione hanno eluso i controlli e forzato un cancello d'ingresso allo scopo di entrare in campo. Giunti sul rettangolo di gioco, i supporter si sono scagliati contro diversi calciatori, specialmente contro il capitano Nicola Loiodice. A evitare il peggio ci ha pensato l'immediato intervento della polizia in tenuta antisommossa. Sugli spalti inoltre, si è scatenata anche una rissa tra le due tifoserie presenti.