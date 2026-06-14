Taranto, sfuma la promozione e i tifosi aggrediscono i calciatori: picchiato il capitano

14 Giu 2026 - 22:07
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Ha dell'incredibile quanto avvenuto al fischio finale di Gladiator-Taranto (2-1 il punteggio al termine), match giocato sul neutro di Massafra e con in palio la Serie D. I tifosi del Taranto, infuriati per la mancata promozione hanno eluso i controlli e forzato un cancello d'ingresso allo scopo di entrare in campo. Giunti sul rettangolo di gioco, i supporter si sono scagliati contro diversi calciatori, specialmente contro il capitano Nicola Loiodice. A evitare il peggio ci ha pensato l'immediato intervento della polizia in tenuta antisommossa. Sugli spalti inoltre, si è scatenata anche una rissa tra le due tifoserie presenti.

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