Cardinale e Ibra alla Casa Bianca per gli 80 anni di Trump. Tifosi rossoneri spazientiti

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump
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Mentre il Milan vive una fase di stallo, privo ancora di allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico (anche se una svolta è attesa a breve), Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic erano tra gli invitati a Washington per la festa di compleanno di Donald Trump. Il presidente americano ha compiuto 80 anni e, per l'occasione, è staro organizzato un maxi evento che ha incluso anche una sfida di UFC Freedom 250.
La loro apparizione fianco a fianco, in un contesto lontano dalle vicende di mercato, ha inevitabilmente alimentato il dibattito tra i tifosi milanisti: l'immagine pubblica dei due, avvistati a bordo ring in occasione del successo di Ciryl Gane su Alex Pereira, arriva infatti mentre tutti si attendono novità a livello societario.
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La presenza fianco a fianco sembra comunque voler mettere a tacere le recenti indiscrezioni su forti tensioni tra i due, blindando il rapporto istituzionale tra la proprietà e lo svedese, che in questo periodo sta anche facendo il commentatore sportivo per i Mondiali 2026.