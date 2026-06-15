Cardinale e Ibra alla Casa Bianca per gli 80 anni di Trump. Tifosi rossoneri spazientiti

Mentre il Milan vive una fase di stallo, privo ancora di allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico (anche se una svolta è attesa a breve), Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic erano tra gli invitati a Washington per la festa di compleanno di Donald Trump. Il presidente americano ha compiuto 80 anni e, per l'occasione, è staro organizzato un maxi evento che ha incluso anche una sfida di UFC Freedom 250.