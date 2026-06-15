Cremonese in ritiro a Ronzone dal 26 luglio al 6 agosto

Sarà Ronzone, nella trentina val di Non, la sede del ritiro estivo della Cremonese in preparazione al campionato di Serie B 2026-2027. Per i grigiorossi si tratta di un ritorno, dopo le esperienze del 2016 e del 2017. Dopo una fase iniziale dedicata ai test fisici e alle visite mediche presso il Centro sportivo 'Giovanni Arvedi', la squadra inizierà il lavoro in quota in Trentino a partire da domenica 26 luglio fino a giovedì 6 agosto. Il club svolgerà gli allenamenti presso il campo sportivo di Ronzone, soggiornando presso le strutture dell'Hotel Milano nella vicina Fondo. Il programma dettagliato degli allenamenti e delle partite amichevoli verrà reso noto a breve.