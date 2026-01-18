Logo SportMediaset

Gasperini: "Su Malen costruirò la Roma del futuro, ma bisogna fare sempre due o tre gol per averne uno buono"

Il tecnico giallorosso dopo il successo di Torino: "Gli acquisti? Quando è così, ti senti bello supportato. Ma adesso non vedo l’ora che si chiuda il mercato”

di Alberto Gasparri
18 Gen 2026 - 21:10
Gian Piero Gasperini si gode gli esordi positivi di Malen e Vaz, ma soprattutto una bella vittoria che riporta la Roma al quarto posto in solitaria, a -1 dal Napoli. "Bisogna sempre fare 2-3 gol per averne uno buono però abbiamo creato tanto e giocato con qualità. Un bel segnale. Il primo gol è straordinario. Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completano alzi il valore di tutti anche di Paulo. Hanno un linguaggio tecnico importante e vogliamo costruire le prossime gare”, ha detto il tecnico giallorosso.

Su Malen: "Lui per me ha le caratteristiche che io cercavo poi ce ne sono anche altre. Sa smarcarci non di schiena o di spalle e controlla la palla in area con qualità. Conclude con velocità e sono doti che per una squadra come la nostra sono fondamentali. Se riusciamo a servirlo bene è uno che fa tanti gol”.

E c'è anche Vaz: “Chiaramente è giovanissimo è un 2007 e non è facile. Ma il modo migliore è dargli fiducia e ha delle belle doti. Ci dobbiamo lavorare tanto ma in prospettiva la Roma ha fatto un bell’acquisto. Uno pronto e uno in prospettiva, quando è così ti senti bello supportato. Ma adesso non vedo l’ora che si chiuda il mercato”.

