Khedira può tornare al Real Madrid: Mourinho lo vuole nel suo staff

José Mourinho sta preparando il suo ritorno al Real Madrid nei minimi dettagli, anche per quanto riguarda i componenti dello staff tecnico. Secondo quanto riportato da AS, oltre ai suoi fedelissimi lo Special One vorrebbe un ex giocatore dei Blancos e avrebbe già avanzato la proposta a Sami Khedira. I due si conoscono molto bene, visto che l'ex centrocampista tedesco è stato allenato dallo stesso Mou nella sua prima avventura al Real. L'allenatore è convinto che Khedira possa essere un ottimo elemento all'interno del suo staff e dello spogliatoio e spera di ricevere il suo sì nei prossimi giorni. Per lo stesso ruolo era stato sondato anche Pepe, ma il portoghese sembra aver declinato.