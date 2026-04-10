Serie A: show e tris di Malen, la Roma mette pressione alle rivali per la Champions

La 32a giornata della Serie A si apre col trionfo in scioltezza della Roma, dominante all'Olimpico contro un Pisa sempre più ultimo e sempre più vicino alla retrocessione. I giallorossi vincono 3-0 e il protagonista assoluto è Donyell Malen, che realizza tutte e tre le reti per Gasperini: sono dieci i gol dell'olandese in dodici gare, un impatto straordinario che lo porta al terzo posto nella classifica marcatori. L'ex Aston Villa la sblocca subito dopo tre minuti, anticipando Caracciolo sul filtrante di N'Dicka e siglando l'1-0, e Svilar blocca la reazione del Pisa evitando il pari di Moreo. Pellegrini fa tremare il palo e, al 43', ancora Malen colpisce sull'assist di Rensch. Gasperini perde proprio il suo capitano, ma la squadra non molla nonostante un avvio soft nella ripresa: ci pensa ancora Malen a segnare, è 3-0 al 52'. Da qui in poi i giallorossi si limitano a controllare e assaporare la vittoria, in un Olimpico a festa: nerazzurri vicini al gol solo con Durosinmi e ancora ko. Sorride invece la Roma, che sale a quota 57 punti e mette pressione sia al Como (58) che alla Juventus (57), nella corsa-Champions.