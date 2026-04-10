Serie A: show e tris di Malen, la Roma mette pressione alle rivali per la Champions

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I giallorossi la sbloccano subito e dominano contro l'inerme Pisa: tripletta dell'olandese, che sale a dieci gol
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La 32a giornata della Serie A si apre col trionfo in scioltezza della Roma, dominante all'Olimpico contro un Pisa sempre più ultimo e sempre più vicino alla retrocessione. I giallorossi vincono 3-0 e il protagonista assoluto è Donyell Malen, che realizza tutte e tre le reti per Gasperini: sono dieci i gol dell'olandese in dodici gare, un impatto straordinario che lo porta al terzo posto nella classifica marcatori. L'ex Aston Villa la sblocca subito dopo tre minuti, anticipando Caracciolo sul filtrante di N'Dicka e siglando l'1-0, e Svilar blocca la reazione del Pisa evitando il pari di Moreo. Pellegrini fa tremare il palo e, al 43', ancora Malen colpisce sull'assist di Rensch. Gasperini perde proprio il suo capitano, ma la squadra non molla nonostante un avvio soft nella ripresa: ci pensa ancora Malen a segnare, è 3-0 al 52'. Da qui in poi i giallorossi si limitano a controllare e assaporare la vittoria, in un Olimpico a festa: nerazzurri vicini al gol solo con Durosinmi e ancora ko. Sorride invece la Roma, che sale a quota 57 punti e mette pressione sia al Como (58) che alla Juventus (57), nella corsa-Champions.
IL TABELLINO
ROMA-PISA 3-0
ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik (33' st Angeliño), Cristante, Pisilli, Rensch (40' st Venturino); Soulé (20' st El Aynaoui), Pellegrini (1' st El Shaarawy); Malen (33' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. All. Gasperini.
PISA (3-4-2-1) - Semper; Calabresi (39' st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (10' st Piccinini), Højholt (10' st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Leris, Tramoni (29' st Loyola); Moreo (29' st Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Isak Vural, Stengs, Raul Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.
Arbitro: Feliciani.
Marcatori: 3', 43' e 7' st Malen (R).
Ammoniti: Touré (P), Celik (R).
LE STATISTICHE
Dal suo esordio in Serie A a metà gennaio, solo Harry Kane (11) ha segnato più gol di Donyell Malen nei Big-5 campionati europei (10).
Dal suo esordio in Serie A a metà gennaio, nessun giocatore ha segnato più gol in gare casalinghe rispetto a Donyell Malen nei Big-5 campionati europei (sei, come Ousmane Dembélé, Ante Budimir e Vedat Muriqi).
Quella di Donyell Malen è la prima tripletta realizzata da un giocatore in questo campionato di Serie A: l’ultimo a segnare almeno tre gol in un singolo incontro del massimo torneo era stato infatti Mateo Retegui (quattro vs Atalanta nel febbraio 2025), mentre l’ultimo a farcela con la maglia della Roma era stato Paulo Dybala (tre vs Torino nel febbraio 2024).
Prima tripletta in carriera per Donyell Malen dal suo esordio nei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni; considerando invece in generale i soli campionati, si tratta della seconda occasione in cui l’olandese ha realizzato almeno tre gol in un singolo incontro dopo i cinque messi a segno contro il Vitesse con la maglia del PSV nel Settembre 2019 in Eredivisie.
Donyell Malen ha segnato 18 reti in questa stagione considerando tutte le competizioni (11 con la Roma, sette con l’Aston Villa), stabilendo il suo nuovo record di marcature in una singola annata in carriera dal suo esordio nei Top 5 campionati europei (superati i 15 dell'annata 2023/24).
Sette dei 10 gol realizzati da Donyell Malen in questa Serie A sono arrivati grazie a una marcatura multipla (due doppiette e una tripletta): nonostante sia sbarcato nel campionato italiano soltanto lo scorso gennaio, nessuno ne conta di più nel torneo 2025/26 (tre anche Rasmus Højlund).
La Roma ha vinto almeno 18 delle prime 32 partite disputate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2017/18, con Eusebio Di Francesco in panchina: quell’annata, chiusa al terzo posto in classifica, è anche l’ultima in cui i giallorossi si sono qualificati per la successiva edizione della Champons League.
La Roma ha vinto due delle ultime tre partite disputate in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti otto (3N, 3P).
Donyell Malen ha segnato nove gol in gare casalinghe in campionato in questa stagione (tre con l'Aston Villa in Premier League, sei con la Roma in Serie A), stabilendo il suo record personale di reti in gare interne in una singola annata (superati i sette realizzati nel 2022/23 e nel 2023/24 col Borussia Dortmund in Bundesliga).
Lorenzo Pellegrini ha raggiunto le 300 presenze in carriera in Serie A (257 con la Roma, 43 col Sassuolo): dal suo esordio nella competizione (stagione 2014/15) è il quinto centrocampista italiano a toccare tale traguardo dopo Nicolò Barella, Bryan Cristante, Antonio Candreva e Manuel Locatelli.
Dall’arrivo in panchina di Oscar Hiljemark a inizio febbraio nessuna squadra ha perso più partite del Pisa nei cinque principali campionati europei: sette (su nove totali, 1V 1N), come Cremonese e Metz.
Il Pisa è la squadra che ha terminato più partite senza segnare in questa stagione nei cinque principali campionati europei (18).
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime tre partite di Serie A, tanti clean sheet quanti nelle otto precedenti.
Il primo di Donyell Malen (min. 2.57) è il gol più veloce realizzato da un giocatore della Roma in questo campionato di Serie A. L'ultimo a segnare prima dell'olandese per i giallorossi era stato infatti Gianluca Mancini nel maggio 2025 (min. 2.14 vs Milan).
Contro il Pisa Zeki Çelik ha raggiunto le 100 presenze in Serie A, tutte con la maglia della Roma.