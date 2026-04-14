Roma, la grande freddezza: Gasp e Ranieri si ignorano, Friedkin li invita al silenzio
In casa giallorossa tengono ancora banco le frizioni tra l'ex e l'attuale allenatore, con il presidente a mediare dagli Usa
Alla Roma è sempre complicato vivere momenti di serenità, ascoltando cinguettare gli uccellini a Trigoria. La grande freddezza tra il senior advisor Ranieri e l'allenatore Gasperini ha conosciuto il suo apice durante il pranzo nel centro sportivo, quando i due si sono ignorati. Poi si sono ritrovati insieme per la conference call settimanale con il presidente Dan Friedkin, collegato dagli Usa, che, secondo indiscrezioni, li avrebbe invitati a mantenere i toni più bassi privilegiando il silenzio.
Vista la città dove stava il numero uno giallorosso, la giornata si potrebbe sintetizzare con il classico: Houston, abbiamo un problema. Rispetto all'Apollo 13 la situazione è meno drammatica ma ha tanto il sapore dello scontro tra due ingombranti personalità. Un po' una metafora di quello che accade quotidianamente in ambiti più importanti e più pericolosi per il futuro del genere umano.
Qui c'è solo da valutare il futuro della Roma, con quello di Gasp che non appare più così saldo. L’allenatore non ha mandato giù le parole del dirigente, ignorandolo apertamente durante la giornata a Trigoria. Il senior adivisor, convinto che le sue posizioni siano quelle della proprietà, non ha cercato il chiarimento. Uno stallo da "mi telefoni o no, io non cedo per prima", reso famoso da Gianna Nannini. Anche qui metafora perfetta di qualsiasi rapporto in cui l'orgoglio si insinua nei sottili meccanismi che regolano la convivenza.
Sì, ma, inviti alla ragionevolezza delle alte sfere a parte, cosa succede adesso? Qualche decisione dovrà essere presa, perché è oggettivamente difficile pensare che questo allenatore con questo senior advisor, con l'aggiunta di questo direttore sportivo (Massara), possano continuare a convivere. Questa volta dagli Usa dovranno arrivare parole dolci e mano ferma, anche se, al momento, su piani più alti, i rapporti tra i vertici statunitensi e la città di Roma non è che siano così facili e cordiali...