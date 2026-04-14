Roma, la grande freddezza: Gasp e Ranieri si ignorano, Friedkin li invita al silenzio

Sì, ma, inviti alla ragionevolezza delle alte sfere a parte, cosa succede adesso? Qualche decisione dovrà essere presa, perché è oggettivamente difficile pensare che questo allenatore con questo senior advisor, con l'aggiunta di questo direttore sportivo (Massara), possano continuare a convivere. Questa volta dagli Usa dovranno arrivare parole dolci e mano ferma, anche se, al momento, su piani più alti, i rapporti tra i vertici statunitensi e la città di Roma non è che siano così facili e cordiali...