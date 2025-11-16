Gasperini prepara la sfida alla Cremonese: emergenza in attacco e un trend da invertire

La classifica sorride, ma la concentrazione deve rimanere altissima: chi pensa che quella contro la Cremonese sia una trasferta in discesa sbaglia e Gasperini sta facendo di tutto per farlo capire. Sedute ad altissima intensità a Trigoria per chi non è partito in nazionale e continue partitelle per non perdere il ritmo, sperando di recuperare qualche pedina in attacco in vista di Cremona. Pochissime possibilità di vedere Dybala e Bailey tra i convocati (più probabile che tornino la settimana successiva contro il Napoli); nessuna possibilità, invece, per Dovbyk, che spera di rientrare per metà dicembre. Chi è rimasto a Roma per completare il suo recupero è Evan Ferguson, in piena crisi di gol e prestazioni. L'irlandese non ha raggiunto la sua nazionale ed è rimasto a Trigoria per farsi trovare pronto per la sfida contro la Cremonese, anche perché sarà l'unica punta di ruolo a disposizione di Gasperini.