Calcio
roma
ROMA

Gasperini prepara la sfida alla Cremonese: emergenza in attacco e un trend da invertire

I giallorossi in trasferta contro la Cremonese domenica prossima alle 15

di Redazione
16 Nov 2025 - 12:43

La classifica sorride, ma la concentrazione deve rimanere altissima: chi pensa che quella contro la Cremonese sia una trasferta in discesa sbaglia e Gasperini sta facendo di tutto per farlo capire. Sedute ad altissima intensità a Trigoria per chi non è partito in nazionale e continue partitelle per non perdere il ritmo, sperando di recuperare qualche pedina in attacco in vista di Cremona. Pochissime possibilità di vedere Dybala e Bailey tra i convocati (più probabile che tornino la settimana successiva contro il Napoli); nessuna possibilità, invece, per Dovbyk, che spera di rientrare per metà dicembre. Chi è rimasto a Roma per completare il suo recupero è Evan Ferguson, in piena crisi di gol e prestazioni. L'irlandese non ha raggiunto la sua nazionale ed è rimasto a Trigoria per farsi trovare pronto per la sfida contro la Cremonese, anche perché sarà l'unica punta di ruolo a disposizione di Gasperini. 

Roma, casting per l'attacco: l'obiettivo numero uno resta Zirkzee

La Roma cercherà di ripartire da una vittoria dopo la sosta, una cosa che nell'ultimo anno e mezzo raramente le è riuscita. Solo una volta, per la precisione. I numeri dei giallorossi dopo le pause nazionali, infatti, sono fortemente negativi: nelle ultime sei partite dopo le soste (a partire dall'inizio della stagione 2024/25) la Roma ha ottenuto quattro sconfitte, un pareggio e una vittoria (0-1 contro il Lecce lo scorso Marzo). In particolare, nella stagione in corso la Roma ha perso le due partite dopo lo stop per le qualificazioni ai mondiali, entrambe per 0-1 in casa contro Torino e Inter. Un problema mentale o di gestione di allenamenti al rientro del gruppo squadra che Gasperini sta cercando di risolvere.

roma
gasperini

