Sassuolo, Grosso: "Buona prova con la Roma, il Sassuolo sta tenendo testa al campionato"

"Peccato, dispiace per il risultato perché siamo stati bravi. I ragazzi stanno tenendo testa a questo campionato difficile e dobbiamo continuare a fare quello che per larghi tratti siamo riusciti a proporre oggi contro la Roma". Lo ha detto Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, a DAZN, dopo il ko contro i giallorossi. "Non cedo alle tentazioni degli alibi - ha aggiunto -. Il nostro è un percorso, ora siamo dentro una turbolenza. Ci dobbiamo saper stare per ritrovare il sereno". Grosso ha poi concluso parlando di Ismael Koné: "E' un ragazzo con uno strappo importante, ma deve crescere nella continuità della partita e ogni tanto non riconosce le occasioni importanti. Però ha dei picchi altissimi. Ha un bel potenziale come tanti altri ragazzi che abbiamo in rosa".