Palermo, Inzaghi: "L'aria è cambiata e c'è un bel gruppo, sono fiducioso per Mantova"

10 Gen 2026 - 20:14

"L'aria è cambiata, si è creato uno zoccolo duro, si è creato un bel gruppo. Sarebbe molto importante chiudere il girone d'andata con i tre punti. Domani a Mantova sarà un bel banco di prova, come sempre. Sono molto fiducioso". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di calcio in trasferta a Mantova, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. "Per fortuna domani avrò tutti a disposizione - ha aggiunto -. La valutazione su Bereszynski, Pierozzi e Gyasi è soltanto fisica. Gyasi è rientrato nella scorsa partita, ma era stato fuori tre mesi e mezzo. Pierozzi l'ho inserito contro il Padova correndo un grande rischio e Bereszynski ha saltato qualche allenamento, ma sia lui che Peda sono due giocatori super affidabili e posso chiudere gli occhi per scegliere. Avere sette-otto calciatori disponibili per i cambi sarà un grande vantaggio per me domani. Mercato? Penso solo alla partita. La società sa benissimo quello che ci siamo detti. Se troveremo giocatori che ci migliorano, e non è facile perché secondo me siamo molto forti, bene, sennò siamo pronti" ha concluso.

