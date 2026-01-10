FA Cup: il City ne fa 10, il Palace esce con club sesta divisione

Ai 32esimi di finale di FA Cup il Manchester City travolge per 10-1 l'Exter con gol di Alleyne, Rodri, autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater e reti di Lewis (doppietta), Semenyo, Reijnders, O'Reilly e McAidoo. Sul 9-0 arriva il gol della bandiera dell'Exter con Birch. Pomeriggio no per il Crystal Palace, eliminato dal Macclesfield, club di sesta divisione che vince 2-1. Di seguito i risultati delle partite sinora disputate oggi: Cheltenham-Leicester 0-2, Everton-Sunderland 1-2, Macclesfield-Crystal Palace 1-2, Wolverhampton-Shrewsbury 6-1, Boreham Wood-Burton 0-5, Burnley-Milwall 5-1, Doncaster-Southampton 2-3, Fulham-Middlesbrough 3-1, Ipswich-Blackpool 2-1, Manchester City-Exter 10-1, Newcastle-Bournemouth 10-9 (dopo calci di rigore), Sheffield Wednesday -Brentford 0-2, Stoke City-Coventry 1-0, Bristol City-Watford 5-1, Cambridge-Birmingham 2-3, Grimsby-Weston super Mare 3-2, Tottenham-Aston Villa 1-2.