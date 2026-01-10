Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

FA Cup: il City ne fa 10, il Palace esce con club sesta divisione

10 Gen 2026 - 20:53

Ai 32esimi di finale di FA Cup il Manchester City travolge per 10-1 l'Exter con gol di Alleyne, Rodri, autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater e reti di Lewis (doppietta), Semenyo, Reijnders, O'Reilly e McAidoo. Sul 9-0 arriva il gol della bandiera dell'Exter con Birch. Pomeriggio no per il Crystal Palace, eliminato dal Macclesfield, club di sesta divisione che vince 2-1. Di seguito i risultati delle partite sinora disputate oggi: Cheltenham-Leicester 0-2, Everton-Sunderland 1-2, Macclesfield-Crystal Palace 1-2, Wolverhampton-Shrewsbury 6-1, Boreham Wood-Burton 0-5, Burnley-Milwall 5-1, Doncaster-Southampton 2-3, Fulham-Middlesbrough 3-1, Ipswich-Blackpool 2-1, Manchester City-Exter 10-1, Newcastle-Bournemouth 10-9 (dopo calci di rigore), Sheffield Wednesday -Brentford 0-2, Stoke City-Coventry 1-0, Bristol City-Watford 5-1, Cambridge-Birmingham 2-3, Grimsby-Weston super Mare 3-2, Tottenham-Aston Villa 1-2. 

Ultimi video

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

00:56
DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

05:40

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

02:03
La rubrica parate

La rubrica parate

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

I più visti di Calcio

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:36
Roma, El Shaarawy: "Miglioriamo negli scontri diretti per puntare alla Champions"
21:16
Roma, Soulé "Ci siamo rialzati, puntiamo in alto"
20:56
Liga, vincono Villareal e Girona, pari tra Oviedo e Betis
20:53
FA Cup: il City ne fa 10, il Palace esce con club sesta divisione
20:37
Sassuolo, Grosso: "Buona prova con la Roma, il Sassuolo sta tenendo testa al campionato"