Roma, tanti nomi per l'attacco: l'ultima idea arriva dall'Ajax

Pochi gol e poca affidabilità fisica: l'andamento dell'attacco della Roma in questo inizio di stagione si può riassumere così, e tanto basta a Gasperini per reclamare l'arrivo di una pedina in più che possa cambiare, almeno in parte, le sorti della fase offensiva giallorossa. Dovbyk, che aveva iniziato a ingranare, starà ai box per un mese e mezzo, e Ferguson (che invece rientra) non ha convinto il tecnico di Grugliasco. Gli infortuni di Dybala e Bailey, inoltre, evidenziano anche una fragilità da un punto di vista fisico che va colmata con un nuovo innesto che offra più soluzioni.