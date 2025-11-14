Roma, tanti nomi per l'attacco: l'ultima idea arriva dall'Ajax

La Roma vola in testa con Pellegrini e Celik
L'obiettivo principale del mercato invernale giallorosso sarà l'acquisto di un attaccantedi Redazione
Pochi gol e poca affidabilità fisica: l'andamento dell'attacco della Roma in questo inizio di stagione si può riassumere così, e tanto basta a Gasperini per reclamare l'arrivo di una pedina in più che possa cambiare, almeno in parte, le sorti della fase offensiva giallorossa. Dovbyk, che aveva iniziato a ingranare, starà ai box per un mese e mezzo, e Ferguson (che invece rientra) non ha convinto il tecnico di Grugliasco. Gli infortuni di Dybala e Bailey, inoltre, evidenziano anche una fragilità da un punto di vista fisico che va colmata con un nuovo innesto che offra più soluzioni.
L'obiettivo numero uno del mercato invernale resta Joshua Zirkzee: l'attaccante ex Bologna, ora al Manchester United, in questa stagione ha collezionato solo 4 presenze in Premier League e nessun gol. Una nuova avventura in Italia, stavolta sotto la gestione Gasperini, potrebbe rigenerarlo e farlo tornare ai livelli di due anni fa. Dalle parti Trigoria, inoltre, sono convinti che possa essere il tipo di profilo adatto a dare più vivacità all'attacco.
Altri nomi presenti sul taccuino di Massara già da settimane sono quelli di El Mala del Colonia, Mathys Tel del Tottenham e Franculino, punta centrale del Midtjylland, prossimo avversario della Roma in Europa League. L'ultima idea, invece, sembra arrivare dall'Olanda, più precisamente dall'Ajax, e porta al nome di Mika Godts. Il belga, classe 2005 di ruolo ala sinistra, in questa stagione ha già fatto registrare cinque 5 gol e 4 assist. I numeri e le caratteristiche (piede destro) lo rendono un profilo ideale per dare più pericolosità sotto porta ai giallorossi.
