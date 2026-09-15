Roma, la vita è adesso: contro l'Inter la prima risposta tricolore

Il lungo mese di Gasperini, intanto, servirà per svuotare l'infermeria. Contro l'Inter saranno a disposizione Ndicka e Wesley, ieri a riposo precauzionale, e tornerà in mezzo al campo Koné. Le alternative, per quanto validissime (Balerdi sta decisamente impressionando), rimarranno per ora tali dentro un progetto di gioco ben definito e con idee molto chiare. Le rotazioni a gara in corso continueranno a esserci e a essere utili, ma la formazione titolare è quella e in quella Dybala resta il centro di gravità attorno al quale ruotano le speranze scudetto della Roma. Sulla questione, in effetti, Gasperini è stato chiarissimo: se sta bene Dybala gioca sempre. La novità, semmai, è che il tecnico è stato capace di convincere l'argentino di andare oltre i soliti fastidi che, fino a un anno fa, lo spaventavano e lo facevano rimanere ai box. Alla Roma e a Malen, sempre implacabile davanti, Dybala serve come il pane. La lunga sfida all'Inter è cominciata, ma la vita è adesso: sabato sapremo la verità sui giallorossi e sul loro campionato.