Verso Roma-Inter: i nerazzurri hanno 5 giorni per guarire le loro amnesie

Il comune denominatore di questi gol subiti è l'errore. In alcuni casi individuale (Josep Martinez sul gol di Valverde a Madrid), in altri collettivo (gol di Abankwah dell'Udinese e non solo). In generale, l'Inter concede ampi spazi agli avversari soprattutto nelle prima parte delle gare (nel caso del Napoli, la prima metà del secondo tempo). Chivu ha fatto ruotare finora tutti i difensori centrali, ma non è ancora riuscito a trovare l'assetto ideale. Finora il più affidabile è apparso Bastoni, mentre Akanji ha sofferto di qualche amnesia nelle varie partite, Bisseck ha un concorso di colpa nel primo gol del Real Madrid, Stones ha giocato la prima partita da titolare contro l'Udinese, ha fatto fatica contro Davis e poi è uscito con problemi muscolari. Ma si sapeva che il fattore fisico è da sempre il suo limite. Con il senno di poi, viene da ripensare alla trattativa (giunta a un passo dalla chiusura positiva) per il "Cuti" Romero, forse le sue doti di leadership sarebbero state utili.