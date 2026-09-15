Devis Mangia nei guai: maxi squalifica per un'aggressione al quarto uomo

Il tecnico ed ex commissario tecnico dell'Under 21 ha respinto le accuse spiegando la gravità del contesto e le ragioni dell'agitazione a bordo campo: "Il mio giocatore, Celesia, aveva perso i sensi dopo uno scontro e il gioco andava sospeso immediatamente. Ho reagito perché in quel momento non si stava parlando di calcio, ma di incolumità fisica di un ragazzo. Per fortuna è andato tutto bene, altrimenti staremmo parlando di altro", mentre la società molisana ha già preannunciato ricorso.