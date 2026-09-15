Devis Mangia nei guai: maxi squalifica per un'aggressione al quarto uomo

Devis Mangia è stato sanzionato con una maxi squalifica di sei giornate dal Giudice Sportivo a causa delle furiose proteste messe in atto durante la sfida vincente del suo Campobasso sul campo del Vado, dove al 31' del secondo tempo si sarebbe scagliato contro il quarto ufficiale strattonandolo a più riprese e pronunciando frasi ingiuriose e bestemmie.
Il tecnico ed ex commissario tecnico dell'Under 21 ha respinto le accuse spiegando la gravità del contesto e le ragioni dell'agitazione a bordo campo: "Il mio giocatore, Celesia, aveva perso i sensi dopo uno scontro e il gioco andava sospeso immediatamente. Ho reagito perché in quel momento non si stava parlando di calcio, ma di incolumità fisica di un ragazzo. Per fortuna è andato tutto bene, altrimenti staremmo parlando di altro", mentre la società molisana ha già preannunciato ricorso.