Barcellona, Rodri: "Dire no al Real Madrid non è stato facile"

Rodri ha raccontato ai microfoni di Mundo Deportivo i retroscena del grande rifiuto al Real Madrid, prima della scelta di vestire la maglia del Barcellona: "Volevo passare due settimane tranquille, ma non lo sono state affatto. Ho dovuto prendere una decisione importante, tra due dei club più importanti al mondo. Alla fine la mia scelta è stata di natura puramente calcistica: ho scelto il club che secondo me è più adatto a farmi crescere come giocatore. Ci tengo a precisare che dire no al Real Madrid non è stato facile, anche perché loro hanno avuto un comportamento esemplare con me. Prima di rifiutare, ho chiamato Mourinho per ringraziarlo dell'Interesse mostrato per me".