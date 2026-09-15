La guardalinee Giuliana Vigile all'attacco: "Voglio rispetto per 10 anni di sport"

Giuliana Vigile, 23enne assistente arbitrale della sezione AIA di Cesena da questa stagione promossa in Serie D, si sfoga sui social: "Mi dissocio profondamente dal modo in cui, in questi giorni, alcune testate e diversi utenti sui social stanno raccontando la mia persona e la mia attività sportiva. Sono una donna che pratica sport e che ha scelto di costruire il proprio percorso nel calcio e nell'arbitraggio. Sono orgogliosa del mio lavoro, dei sacrifici, degli allenamenti e del percorso che sto facendo sul campo. E ci tengo a ricordare una cosa: sono ormai 10 anni che faccio questo sport. Dieci anni di allenamenti, partite, sacrifici, passione e impegno che non possono essere ridotti al mio aspetto fisico".