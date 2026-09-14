Gasperini: "Balerdi mi ricorda Baresi. L'Inter? È la più forte, ma il Como è vicino"

"Il Toro ha fatto dei cambi importanti che hanno alzato il livello della gara, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come qualità negli ultimi 20 metri potevamo fare meglio però abbiamo giocato sicuramente un'ottima gara". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Torino. "Il match con l'Inter di sabato prossimo? Abbiamo un po' di giorni, l'anno scorso c'era molta differenza soprattutto nel match di ritorno. È chiaro che l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, è una squadra forte, secondo me la più forte anche se io considero il Como molto vicino. È un'occasione anche per noi per misurarci e vedere di far meglio rispetto alle ultime partite. Nella stagione la Champions toglierà molte energie, ma il rischio vero sono gli infortuni".