ROMA

Gasperini: "Balerdi mi ricorda Baresi. L'Inter? È la più forte, ma il Como è vicino"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sul Torino: "I nerazzurri sono la squadra di riferimento, ci misureremo"

14 Set 2026 - 21:31
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"Il Toro ha fatto dei cambi importanti che hanno alzato il livello della gara, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come qualità negli ultimi 20 metri potevamo fare meglio però abbiamo giocato sicuramente un'ottima gara". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Torino. "Il match con l'Inter di sabato prossimo? Abbiamo un po' di giorni, l'anno scorso c'era molta differenza soprattutto nel match di ritorno. È chiaro che l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, è una squadra forte, secondo me la più forte anche se io considero il Como molto vicino. È un'occasione anche per noi per misurarci e vedere di far meglio rispetto alle ultime partite. Nella stagione la Champions toglierà molte energie, ma il rischio vero sono gli infortuni". 

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Poi sui singoli: "Malen e Dybala oltre a essere forti individualmente si completano moltissimo, hanno incastri importantissimi che riescono a tradurre in gol. Balerdi? Lo ritengo un difensore forte, molto forte. È sicuramente un difensore moderno, forte fisicamente e veloce. Non posso scomodare qualche nome, un difensore centrale così era Baresi. Ma senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo per aggressività e velocità nei recuperi oltre che partecipazione al gioco... Baresi era il numero 1 in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo".

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