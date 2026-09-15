Collaborazione tra Fondazione Milan e The Madhappy Foundation

15 Set 2026 - 11:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Usare lo sport come strumento di cambiamento sociale e contribuire al benessere dei giovani. È la missione che guida da sempre Fondazione Milan e che oggi la porta ad accendere i riflettori su una sfida sempre più rilevante per le nuove generazioni: il benessere mentale. Alla base, la volontà di cambiare paradigma: non affrontare il tema solo quando il disagio diventa crisi, ma agire prima, promuovendo fin da giovani consapevolezza, fiducia in sé stessi, relazioni positive e senso di appartenenza. È qui che lo sport può avere un ruolo concreto, creando spazi sicuri e occasioni per sviluppare e rafforzare queste capacità. A introdurre il tema sarà la maglia rossonera, prodotta in collaborazione con il Technical Partner PUMA. Per la prima volta, Fondazione Milan lascerà a un'altra realtà il proprio spazio sul retro della maglia nelle competizioni europee: The Madhappy Foundation, organizzazione impegnata nella promozione del benessere mentale. A partire da Milan-Benfica e per tutte le gare di UEFA Europa League 2026/27, la scelta farà leva sulla visibilità internazionale del Club per portare il tema all'attenzione di un pubblico globale. La scelta di The Madhappy Foundation nasce dalla sua capacità di parlare in modo autentico alle giovani generazioni e di portare sul tema una prospettiva internazionale. Nata a Los Angeles, Madhappy è un marchio di abbigliamento fondato su una filosofia ottimistica, che ha fatto del benessere mentale un elemento centrale della propria identità. Il marchio destina l'1% dei ricavi netti a iniziative per la salute mentale attraverso The Madhappy Foundation, supportando la ricerca e organizzazioni come The JED Foundation, Child Mind Institute e il Positive Psychology Center dell'Università della Pennsylvania. Insieme, Fondazione Milan e The Madhappy Foundation intendono dare voce a questa tematica e ispirare una maggiore consapevolezza tra i giovani di tutto il mondo. È un focus che si inserisce nel cuore dell'impegno di Fondazione Milan: utilizzare lo sport come leva di inclusione, crescita e cambiamento sociale, con particolare attenzione ai giovani e ai contesti di maggiore vulnerabilità. Dal 2003, la Fondazione ha destinato oltre 13 milioni di euro a progetti in Italia e nel mondo, raggiungendo più di 200.000 beneficiari. La presenza di The Madhappy Foundation sulla maglia rappresenta solo l'inizio. Rafforzato dalla collaborazione con UEFA attraverso il programma Take Care - un'iniziativa educativa che promuove la consapevolezza su salute e benessere tra bambini e ragazzi, incoraggiando abitudini e comportamenti responsabili attraverso il potere del calcio - il percorso proseguirà nel corso della stagione con nuovi progetti, iniziative e momenti di sensibilizzazione dedicati al benessere mentale, coinvolgendo sempre più direttamente le giovani generazioni. 

Ultimi video

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

02:18
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-UDINESE DICH

Inter, Pio Esposito: "Approccio sbagliato. Bene la reazione"

03:12
Como-Parma 2-1: gli highlights

Como-Parma 2-1: gli highlights

03:07
Inter-Udinese 5-3: gli highlights

Inter-Udinese 5-3: gli highlights

03:02
Torino-Roma 0-2: gli highlights

Torino-Roma 0-2: gli highlights

01:15
DICH MN OK FABREGAS-CUESTA POST COMO-PARMA 14/09 SRV

Fabregas: "Per me importantissimo vedere i ragazzi così dopo la Champions"

01:36
SRV RULLO SUPERMOVIOLA INTER-UDINESE 14/9 SRV YES

La Supermoviola: Pairetto ok, espulso Kolarov per proteste

01:05
SRV RULLO SUPERMOVIOLA COMO-PARMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Como-Parma: Caqueret rischia il rosso

01:33
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA NUOVA ONDA ITALIANA ROMANO-FAVASULI ETC 14/09 SRV

Callegari mette 'like' alla nuova onda di giovani italiani

01:50
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

01:33
DICH MN OK ABATE-GASPERINI POST TORINO-ROMA 14/09 SRV

Gasperini: "Vi spiego cosa cambia con la Champions…"

01:16
SRV RULLO SUPERMOVIOLA TORINO-ROMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Torino-Roma: l'arbitro Maresca amministra bene

00:25
DICH TAJANI SU SPALLETTI DICH

Tajani: "Spalletti mi ha fatto soffrire, gli scriverò una lettera di protesta"

01:44
SRV RULLO PROMO COPPA ITALIA ULTIMI 2 SEDICESIMI 14/09

Esclusiva Coppa Italia: in campo gli ultimi sedicesimi di finale

01:03
DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

I più visti di Calcio

DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

Emozione Carnevali

Juve, che emozione per Carnevali: sfida il "suo" Sassuolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:15
Nations League: cambia sistema di promozione e retrocessione per l'edizione 2026-2027
12:09
"Notizie false per abbassare il valore della Lazio e costringere Lotito a vendere", l'accusa dei pm
11:20
La guardalinee Giuliana Vigile all'attacco: "Voglio rispetto per 10 anni di sport"
11:13
Devis Mangia nei guai: maxi squalifica per un'aggressione al quarto uomo
11:00
Collaborazione tra Fondazione Milan e The Madhappy Foundation