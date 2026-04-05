Gasp e la decima sconfitta di fila con l'Inter: "Ci sta perdere ma non così. Champions? Daremo tutto fino alla fine"

Altra partita contro l'Inter e altra sconfitta. I nerazzurri portano decisamente sfortuna a Gasperini che domenica sera al Meazza ha collezionato la decima sconfitta di fila contro Lautaro e compagni. Un vero e proprio incubo per il tecnico della Roma che però è lucido al fischio finale. "Abbiamo sbagliato la ripresa - le parole di Gasperini -. Ci sta perdere con l'Inter ma non con queste dimensioni. Nella prima frazione invece c'è stata tanta Roma: andare sotto poco prima dell'intervallo è stato un brutto colpo a livello morale".