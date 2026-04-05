ROMA

Gasp e la decima sconfitta di fila con l'Inter: "Ci sta perdere ma non così. Champions? Daremo tutto fino alla fine"

Il tecnico della Roma al novantesimo dopo il ko di San Siro: "Abbiamo battuto un tempo, paghiamo le assenze"

05 Apr 2026 - 23:29
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Altra partita contro l'Inter e altra sconfitta. I nerazzurri portano decisamente sfortuna a Gasperini che domenica sera al Meazza ha collezionato la decima sconfitta di fila contro Lautaro e compagni. Un vero e proprio incubo per il tecnico della Roma che però è lucido al fischio finale. "Abbiamo sbagliato la ripresa - le parole di Gasperini -. Ci sta perdere con l'Inter ma non con queste dimensioni. Nella prima frazione invece c'è stata tanta Roma: andare sotto poco prima dell'intervallo è stato un brutto colpo a livello morale".  

"L'Inter è una squadra forte, i meriti vanno dati anche a loro - ha aggiunto Gasperini -. Dopo il terzo gol siamo andati in difficoltà, purtroppo paghiamo le assenze: Mancini è dovuto uscire, ci manca anche Wesley oltre a Koné. Al completo siamo assolutamente competitivi. Per la Champions lotteremo fino alla fine, sono sicuro. Questa squadra riparte dopo le sconfitte, nelle prossime gare daremo tutto. Al momento per il quarto posto siamo un po' attardati ma mancano tante partite".    

LA STATISTICA DI OPTA

Nell'era dei tre punti per una vittoria in Serie A, prima di Gian Piero Gasperini (11), l'unico altro allenatore della Roma con almeno 11 sconfitte nelle prime 31 partite della squadra in una singola stagione è stato Luis Enrique nel 2011/12 (12).

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