Atalanta, Sbravati nuovo direttore area tecnica settore giovanile

12 Giu 2026 - 17:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Nuovo ingresso dirigenziale nel settore giovanile per l'Atalanta. "A partire dal prossimo 1 luglio, Michele Sbravati ricoprirà l'incarico di Direttore dell'Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden", si legge in una nota del club lombardo. Classe 1965, la carriera dirigenziale di Michele Sbravati si sviluppa per più di due decenni al Genoa, precisamente per 21 anni, gli ultimi 18 dei quali in qualità di Responsabile del settore giovanile. A seguire, segnatamente nel luglio del 2024, approda alla Juventus, dove per un biennio ricopre l'incarico di Youth Football Director. "Nella sua carriera ha saputo scovare numerosi talenti e fatto crescere moltissimi giovani calciatori, risultando uno dei più apprezzati dirigenti nel panorama calcistico giovanile - conclude l'Atalanta - La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Michele Sbravati, augurandogli buon lavoro". 

Ultimi video

01:44
Leao, testa al Mondiale

Leao, testa al Mondiale

03:49
DICH ANTONELLI (VENEZIA) 12-06 DICH

Antonelli: "L'obiettivo è restare in categoria, siamo più pronti che in passato"

02:10
DICH ROGG (VENEZIA) su stadio 12-06 DICH

Rogg: "Il nuovo stadio? Entro luglio la firma della convenzione con il comune"

00:51
MCH HAALAND ALLA FINALE NHL 12/6 MCH

Haaland e la Norvegia alla Stanley Cup

00:12
DICH VIERI E MATERAZZI SU MONDIALE DICH

Il pronostico di Vieri e Materazzi: "La Francia vincerà il Mondiale"

00:52
DICH ABBIATI SU MILAN DICH

Abbiati: "Allegri è e resta la persona giusta per il Milan"

02:46

Tre anni senza Silvio Berlusconi: un presidente come non ce ne saranno più

02:04
Inter, ecco cosa manca per Palestra

Inter, ecco cosa manca per Palestra

02:56
Callegari: "Tra annunci Var incerti e la solita fastidiosa Corea: le curiosità della prima giornata del mondiale"

Callegari: "Tra annunci Var incerti e la solita fastidiosa Corea: le curiosità della prima giornata del mondiale"

02:08
Milan, occhio ad Amorim, il Napoli segue un centrocampista dell'Inter

Milan, occhio ad Amorim, il Napoli segue un centrocampista dell'Inter

02:08
Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

02:44
Tre anni senza Berlusconi

Tre anni senza Berlusconi

02:08
Morata senza freni

Morata senza freni

02:00
Callegari: "Carnevali è l'uomo giusto per la Juventus: vi spiego perché"

Callegari: "Carnevali è l'uomo giusto per la Juventus: vi spiego perché"

01:38
Inter, Provedel vicino

Inter, Provedel vicino

01:44
Leao, testa al Mondiale

Leao, testa al Mondiale

I più visti di Calcio

MCH RIENTRO ARBITRO SOMALO MCH

Respinto dagli Usa, eroe in Patria: l'arbitro somalo Omar Abdulakadir Artan a Mogadiscio

Tre anni senza Silvio Berlusconi: un presidente come non ce ne saranno più

Morata, retroscena shock: "Sotto l’effetto di medicine alla presentazione col Milan"

VIDEO CARTONE FIFA NUOVE REGOLE MONDIALE MCH

Mondiale 2026, rivoluzione nel regolamento: dal Var alle perdite di tempo, ecco le novità

DICH FUSER SU LAZIO E CALHANOGLU SRV

Fuser: "La Lazio merita di più, Gattuso può portare carisma"

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
Atalanta, Sbravati nuovo direttore area tecnica settore giovanile
cairo torino 2024
16:52
Torino; Cairo ringrazia D'Aversa: "Per impegno e temperamento"
14:23
Torino in ritiro a Pinzolo dal 13 al 25 luglio
14:23
Antonelli: "Obiettivi del Venezia la stabilità in A e la crescita"
13:32
Addio a Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970