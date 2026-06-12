Atalanta, Sbravati nuovo direttore area tecnica settore giovanile

Nuovo ingresso dirigenziale nel settore giovanile per l'Atalanta. "A partire dal prossimo 1 luglio, Michele Sbravati ricoprirà l'incarico di Direttore dell'Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden", si legge in una nota del club lombardo. Classe 1965, la carriera dirigenziale di Michele Sbravati si sviluppa per più di due decenni al Genoa, precisamente per 21 anni, gli ultimi 18 dei quali in qualità di Responsabile del settore giovanile. A seguire, segnatamente nel luglio del 2024, approda alla Juventus, dove per un biennio ricopre l'incarico di Youth Football Director. "Nella sua carriera ha saputo scovare numerosi talenti e fatto crescere moltissimi giovani calciatori, risultando uno dei più apprezzati dirigenti nel panorama calcistico giovanile - conclude l'Atalanta - La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Michele Sbravati, augurandogli buon lavoro".