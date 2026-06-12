Torino; Cairo ringrazia D'Aversa: "Per impegno e temperamento"

Oltre ad aver ufficializzato l'arrivo di Ignazio Abate, il Torino ha annunciato la separazione da Roberto D'Aversa. "Il presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D'Aversa e il suo staff per l'impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro" si legge nella nota diramata dal club di via Viotti. Il tecnico era arrivato lo scorso 23 febbraio per sostituire l'esonerato Marco Baroni e ha portato la squadra alla salvezza anticipata, il suo bilancio è di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte in 12 gare con una media di 1,50 punti a partita.