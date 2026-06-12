Antonelli: "Obiettivi del Venezia la stabilità in A e la crescita"

Un progetto ambizioso, costruito per consolidarsi nel massimo campionato e con l'obiettivo di guardare nel tempo anche oltre i confini nazionali. È il messaggio lanciato dal General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, durante l'odierna presentazione del nuovo corso societario, in un passaggio che ha messo al centro le prospettive sportive e la strategia di sviluppo del club. "Il progetto è ambizioso, la proprietà è ambiziosa - ha dichiarato - ma la linea è quella di fare ogni passo nella maniera giusta, trovando il corretto equilibrio tra crescita e sostenibilità". Un riferimento che si inserisce nel quadro più ampio del piano illustrato dal club e accompagnato dall'ipotesi di una raccolta di capitali da 100 milioni di euro, destinata allo sviluppo della società e delle infrastrutture. Per Antonelli il punto di partenza resta comunque il campo. "Il focus è prima di tutto sul risultato sportivo - ha spiegato -. La proprietà ama vincere e tutto quello che verrà fatto sarà orientato a portare il Venezia sempre più in alto". Il dirigente non ha indicato una scadenza temporale per il raggiungimento dei traguardi più ambiziosi, ma ha delineato una traiettoria precisa: consolidamento, crescita e capacità di sorprendere. "L'obiettivo è spingere, arrivare anche a stupire - ha aggiunto - ma il primo traguardo deve essere restare stabilmente in Serie A". Un tema collegato direttamente anche alla costruzione della rosa. Alla domanda sulle risorse disponibili per il mercato, Antonelli ha assicurato: "Abbiamo quello che serve per rimanere in Serie A". Nel corso dell'incontro per la presentazione della nuova presidente Francesca Bodie, il ds ha poi allargato il ragionamento all'identità del club e alla dimensione progettuale della società: "Questa realtà è l'espressione della città di Venezia. Non siamo davanti a un fondo di investimento ma a una proprietà coinvolta e appassionata, con una visione di lungo periodo". Antonelli ha inoltre ricordato gli investimenti già realizzati e quelli previsti sul fronte delle strutture sportive, con interventi sul centro sportivo, sul settore giovanile e sulla crescita degli spazi operativi di Ca' Venezia. Nel disegno complessivo illustrato dal club il nuovo stadio è centrale: un impianto da oltre 18mila posti pensato come struttura attiva tutto l'anno, capace di ospitare calcio, eventi e attività collaterali e destinato a diventare uno degli elementi cardine dello sviluppo del Venezia nei prossimi anni.