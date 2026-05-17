Derby e Champions, il doblete di Gasperini: "Roma a un passo da un traguardo straordinario"
Il tecnico giallorosso dopo il successo contro la Lazio: "Campionato bellissimo, oggi emozione straordinaria. E ora dipende tutto da noi"
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Un sorriso così largo, nel caso di Gian Piero Gasperini, solo dentro il libro dei ricordi dei bei tempi che furono all'Atalanta. Questo, quello di oggi, è tutto nuovo e moltissimo giallorosso, figlio di un derby stravinto dalla sua Roma e di una corsa Champions indirizzata sui giusti binari a una partita dal gong della stagione: "Abbiamo ancora 90 minuti da giocare per un campionato straordinario e bellissimo - dice a Dazn -, oggi è stata una emozione enorme. Ora domenica dipende da noi, abbiamo una settimana per concentrarci e ottenere un traguardo che volevamo a tutti i costi".
"Ci auguravamo un passo falso di altri - spiega ancora -, ma ci siamo concentrati solo sulla nostra partita. Dopo un primo tempo di difficoltà sbloccata su angolo abbiamo fatto meglio nel secondo, concedendo poco. I ragazzi sono stati straordinari ma non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo, perché domenica abbiamo ancora un ultimo passo da fare per un traguardo che sarebbe davvero bello per noi".
La doppietta di Mancini
"Mancini oggi ha fatto due gol nel derby e resterà indelebile per lui, ma questa squadra ha avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi, abbiamo sempre cercato di dare il massimo tutti, attraversando anche momenti difficili. Il pari con la Juve ci ha dato la consapevolezza di avere le qualità e di poter fare le cose che nel girone di andata avevamo fatto fatica a fare".
Infine su Paulo Dybala: "Se ne parlerà la prossima settimana, c'è la società che è in grado di prendere le decisioni. Io sarei molto contento come per altri, c'è la volontà della società e del giocatore".