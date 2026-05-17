Derby e Champions, il doblete di Gasperini: "Roma a un passo da un traguardo straordinario"

La doppietta di Mancini

"Mancini oggi ha fatto due gol nel derby e resterà indelebile per lui, ma questa squadra ha avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi, abbiamo sempre cercato di dare il massimo tutti, attraversando anche momenti difficili. Il pari con la Juve ci ha dato la consapevolezza di avere le qualità e di poter fare le cose che nel girone di andata avevamo fatto fatica a fare".



Infine su Paulo Dybala: "Se ne parlerà la prossima settimana, c'è la società che è in grado di prendere le decisioni. Io sarei molto contento come per altri, c'è la volontà della società e del giocatore".