Gasperini: "Avremmo giocato a qualsiasi giorno e ora. La Lazio farà di tutto per impedirci il posto Champions"

Poi si parla della Roma del futuro e della corsa Champions: "La società è qui, sta facendo molto, chiaramente adesso siamo sul campionato dove mancano due giornate e abbiamo già la certezza minima dell'Europa League e questo è un bel traguardo. Abbiamo lasciato alle spalle Atalanta e Bologna che hanno fatto la Champions oltre alla Lazio, siamo alla pari col Milan, a -1 dalla Juve e a -3 dal Napoli. Chiaro che questo non ci deve togliere fame e provare a fare qualcosa di più in queste due giornate. Siamo tutte sul filo e il Como che è stata la grande sorpresa, per gioco e risultati. A parte l'Inter che ha fatto corsa a sé, siamo davvero tutti vicini. Ho sempre pensato che per il quarto posto si arrivava fino alla fine, magari non con così tante squadre coinvolte. Ancora un segnale di grande merito da parte nostra, in una stagione vissuta con tanti infortuni e siamo ancora lì vicino, questo ci dà ancora più motivazione e forza. C'è la proprietà qui. Avere tanti giocatori in scadenza poteva comportare una gestione pesante nel girone di ritorno, invece è un altro grande segno di attaccamento alla Roma e professionalità. Ora la proprietà sta cercando di risolvere queste situazioni, io sono molto fiducioso. Con El Shaarawy ci avevo già parlato qualche settimana fa, quello che gli dirò oggi è che ci sono ancora due partite e potrà avere le sue opportunità, quindi l'attenzione va messo prima di tutto su questo. Poi giustamente il suo percorso verrà celebrato".