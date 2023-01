"Daje mister! 60 anni e proprio non sentirli": la Roma fa gli auguri a Mourinho

COMPLEANNO SPECIAL

Traguardo speciale per il tecnico portoghese: il club giallorosso lo celebra dal suo arrivo in panchina nell'estate 2021

© As Roma Daje mister, forza Roma!". La Roma celebra i 60 anni di José Mourinho con un tweet e un video che racconta l'avventura dello Special One da quando è arrivato sulla panchina giallorossa nell'estate del 2021 fino alla vittoria della Conference League la scorsa estate e i duetti con Paulo Dybala, il campione argentino fortemente voluto dal tecnico portoghese.

Vedi anche spezia Serie A: Spezia-Roma 0-2, i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto

"60 anni e proprio non sentirli. Josè Mourinho festeggia uno dei compleanni più significativi della vita, da allenatore della Roma. Celebriamo il tecnico giallorosso con una serie di foto iconiche della sua esperienza giallorossa, a iniziare dall'approdo a Roma. Auguri, Mister!". Dalla prima foto, con il tweet dell'annuncio della Roma: "Tutto comincia cosi'. Siamo certi che vi ricorderete per sempre cosa stavate facendo nell'istante esatto in cui avete appreso la notizia. E non dimenticherete mai la vostra reazione", fino a Spezia-Roma, "l'ultima vittoria in ordine di tempo conquistata da Mourinho sulla panchina della Roma. Un 2-0 senza appelli per i liguri. Il modo migliore per chiudere il girone d'andata: in zona Champions e con vista sul futuro. Con altre pagine ancora da scrivere!".