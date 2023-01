Serie A: Spezia-Roma 0-2, i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto

SPEZIA-ROMA 0-2

El Shaarawy e Abraham regalano tre punti pesanti nella corsa alla Champions League. Due assist per Dybala

La Roma stacca Lazio e Atalanta: è quarta da sola







































LA PARTITA

La Roma vince con pieno merito, non rischia praticamente nulla e conquista tre punti d'oro a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Dopo la doppietta con la Fiorentina, altra gara straordinaria di Dybala, che al Picco indossa in modo impeccabile i panni dell'assist-man, confermandosi uomo chiave della squadra di Mourinho. Al suo fianco Abraham conferma di essere in grande crescita in questo 2023: dopo il gol con il Milan e gli assist con la Viola, il bomber inglese ha fatto una gara da attaccante completo, trovando la rete del raddoppio che ha chiuso la gara al termine di un'azione davvero da manuale. Anche la difesa ha lavorato bene, approfittando del fatto che lo Spezia era senza il suo attaccante migliore, Nzola. Unico neo l'ammonizione a Celik, che gli farà saltare il big match con il Napoli. Lo Spezia ha fatto davvero poco, soprattutto in attacco, ma anche la difesa ha ballato troppo: uno come kiwior sarà difficilmente sostituibile.

Tante defezioni per Gotti, soprattutto in difesa dove sono assenti lo squalificato Nicolaou e Kiwior, ormai prossimo al trasferimento all'Arsenal. Pesante anche la defezione in attacco di Nzola: al suo posto Verde in tandem con Gyasi. Mourinho, alle prese con il caso Zaniolo, recupera Pellegrini ma solo per la panchina: a centrocampo c'è Matic, El Shaarawy e Dybala a supporto di Abraham. Dopo nemmeno 2' Celik si frattura un dito in un contrasto con Gyasi, ma riesce a tornare in campo e proseguire regolarmente. Non così Holm, che dopo 12' è costretto a dare forfait per un problema muscolare: al suo posto Ferrer. E proprio lo spagnolo rischia di essere subito protagonista in negativo, quando al 15' si incrocia con le gambe con Zalewski: la Roma chiede il rigore, Sozza a due passi fa segno di proseguire. La gara stenta a decollare e le emozioni si contano sul dita di una mano. Per il primo tiro bisogna aspettare il 21', un destro di El Shaarawy dal limite tra le braccia di Dragowski. I giallorossi hanno una grande chance al 26', con una punizione dal limite nella mattonella di Dybala: la conclusione della Joya, però, è ribattuta con la testa da Ampadu in barriera. Le due squadre battagliano su ogni pallone e le interruzioni sono davvero tante per i vari scontri di gioco. La Roma prova a impostare con calma e tiene molto il pallone, lo Spezia si difende con ordine e chiude ogni spazio, anche se non riesce mai a ripartire. Nel finale di tempo i giallorossi crescono, i liguri traballano e crollano proprio al 45': Amian si perde Dybala, la Joya chiude il triangolo lungo con El Shaarawy e per il Faraone è un gioco da ragazzi battere Dragowski. Bella l'azione degli ospiti, ma la difesa spezzina ha le sue colpe, facendosi trovare impreparata.

Gotti effettua due cambi: dentro Maldini ed Esposito al posto di Verde e Hristov. La ripresa si apre con un fallo di Bourabia su Smalling a centrocampo. La panchina della Roma protesta chiedendo a ragione il secondo giallo per il francese, ma Sozza non è dello stesso avviso e non estrae alcun cartellino. Poco male, perché al 49' la Roma trova il raddoppio: Dybala recupera un pallone in orizzontale di Esposito e lancia Abraham, l'inglese salta con un tunnel Caldara e a tu per tu con Dragowski non sbaglia. E' il gol che chiude la contesa, perché lo Spezia proprio non riesce a pungere e i giallorossi si limitano a gestire senza mai andare in affanno. Con un Dybala così, la qualificazione in Champions League è molto più che un semplice sogno.

LE PAGELLE

Caldara 4 - Con l'addio di Kiwior il posto in mezzo alla difesa è suo, ma questa è una serata da dimenticare per l'ex Milan. Partecipa alla frittata collettiva del reparto in occasione dello 0-1, si fa saltare come un birillo da Abraham nel 2-0.

Esposito 5 - E' la mossa di Gotti a inizio ripresa, ma l'ex Spal si presenta con un errore in fase di impostazione che innesca il 2-0 che manda i titoli di coda. Non riesce più a riprendersi.

Verde 5 - Gotti gli regala una maglia al posto di Nzola, ma la mossa non sortisce alcun effetto. Non è una prima punta e sbatte costantemente contro il muro giallorosso. Esce nell'intervallo.

Abraham 7,5 - Grande serata dall'attaccante inglese, che parte in sordina e cresce con il passare dei minuti. C'è il suo zampino nel primo gol della Roma, poi nel secondo fa tutto da solo e lo fa in modo egregio.

Dybala 7,5 - Sempre più il trascinatore di questa squadra. Dopo la doppietta con la Fiorentina, la gioia fa doppietta di assist. E' l'arma in più di Mourinho nella corsa Champions.

El Shaarawy 7 - Il caso Zaniolo e le condizioni fisiche non ottimali di Pellegrini gli spalancano le porte dell'11 titolari e il Faraone non getta al vento la chance. Facile ma importante il gol che sblocca un match scorbutico dopo uno scambio con Dybala.

IL TABELLINO

SPEZIA-ROMA 0-2

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Hristov 5,5 (1' st S. Esposito), Caldara 4, Amian 5; Holm sv (13' Ferrer 5), Bourabia 5 (10' st Kovalenko 5,5), Ampadu, Agudelo 6, Reca 5,5 (34' st Moutinho sv); Gyasi 5, Verde 5 (1' st Maldini 5,5). A disp.: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Cipot, Zurkowski, Krollis, Strelec. All.: Gotti 5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 7; Celik 6, Cristante 6,5 (48' st Camara sv), Matic 6, Zalewski 6,5; Dybala 7,5 (40' st Belotti sv), El Shaarawy 7 (26' st Bove 6); Abraham 7,5 (48' st Solbakken sv). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Pellegrini, Volpato, Tahirovic, Shomurodov. All.: Mourinho 7

Arbitro: Sozza

Marcatori: 45' El Shaarawy (R), 4' st Abraham (R)

Ammoniti: Bourabia (S), Caldara (S), Reca (S), Celik (R)

Espulsi: -

Note: Al 18' ammonito Foti, assistente di Mourinho, per proteste. Al 3' st ammonito il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos per proteste

LE STATISTICHE

-La Roma è rimasta imbattuta in almeno sette trasferte consecutive in una stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2018 (11 in quel caso).

-Lo Spezia non ha trovato la rete in due partite interne di fila per la prima volta in Serie A.

-Paulo Dybala è il giocatore più veloce a prendere parte ad almeno 10 gol in Serie A con la maglia della Roma (7 gol e 4 assist in 13 presenze), tra quelli che hanno esordito in giallorosso dal 2004/05 in avanti.

-Paulo Dybala (7 gol e 4 assist) è il giocatore che ha giocato meno incontri nei cinque grandi campionati europei in corso (13), tra quelli che sono stati coinvolto in più di 10 reti.

-Tammy Abraham è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle sue tre presenze in Serie A contro lo Spezia (due reti e un assist).

-Tammy Abraham è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime tre presenze di campionato e per la prima volta ha preso parte a marcature in tre gare consecutive in Serie A.

-Stephan El Shaarawy ha segnato più di un gol in trasferta in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (cinque in quel caso, sempre con la Roma).

-Stephan El Shaarawy ha segnato due delle sue ultime sei reti in Serie A contro lo Spezia (l'altra il 23 maggio 2021).

-Lo Spezia non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in una gara in Serie A per la prima volta dal 31 agosto 2022, contro la Juventus.

-Mattia Caldara ha toccato 90 palloni in questo incontro, più di ogni altro difensore dello Spezia in una gara di Serie A dall’inizio del 2022.