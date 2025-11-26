Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo per la rincorsa europea. La Fiorentina ospita l'AEK Atene

"Questa gara ci aiuterà a non pensare al Napoli", parola di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della partita contro il Midtjylland. E forse pensare troppo al Napoli potrebbe essere il più grande errore che i giallorossi possano commettere. L'Europa League, infatti, è iniziata con due vittorie e due sconfitte e battere l'attuale capolista della League Phase sarebbe il miglior modo per accorciare le distanze in classifica. Per Gasperini, Svilar tra i pali con Celik, Mancini e Ndicka in difesa. Rensch e Wesley sulle fasce, con El Aynaoui e Cristante in mezzo. Davanti Soulé, Pellegrini e Ferguson, reduce dal primo gol in giallorosso a Cremona.