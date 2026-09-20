Roma, la maledizione dell'avvio di ripresa colpisce ancora: "Due indizi fanno una prova"

Una Roma come quella vista ieri contro l'Inter ha poco da rimproverarsi. Quel poco, però, rientra nel tempo che va dalla fine dell'intervallo al primo gol di Lautaro Martinez, che ha dato fiducia ai campioni d'Italia avviando un processo mentale che li ha poi portati sino al 2-2. Un minuto, visto che la rete dell1-2 è arrivata al 46', che ha riportato alla mente il gol di Brown in Champions League, minuto 48 del match contro il Fenerbahce, e pure quello di Ederson, minuto 47 del confronto con l'Atalanta.