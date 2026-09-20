Infortunio per Malen, niente Olanda per l'attaccante della Roma

La Nazionale olandese ha annunciato ufficialmente che Donyell Malen non prenderà parte alle gare di Nations League dei prossimi giorni a causa di un infortunio. Malen non prenderà dunque parte alle quattro partite della selezione di Xavi in programma nei prossimi giorni: gli Oranje affronteranno Germania, Serbia (due volte) e Grecia. Questo il comunicato della Nazionale olandese: "Il commissario tecnico Xavi Hernández ha convocato Guus Til e Mexx Meerdink nella nazionale olandese. Til e Meerdink sostituiscono Justin Kluivert e Donyell Malen, rispettivamente del Bournemouth e della Roma, che hanno rinunciato alla prossima pausa per le nazionali a causa di infortuni. Til e Meerdink si presenteranno a Zeist domani pomeriggio, lunedì 21 settembre, insieme agli altri 24 convocati".