Curva Juve contro Mazzola, Marchisio: "Gesto sbagliato, la rivalità non può cancellare il rispetto"

21 Set 2026 - 16:58
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Claudio Marchisio prende posizione con un post su Instagram sul caso che riguarda parte della curva della Juventus che si è girata e ha fatto cori durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. "Cose che fai fatica ad accettare", ha detto l'ex centrocampista bianconero, "la rivalità non può mai cancellare il rispetto, gesti come quello di ieri non dovrebbero accadere", il riassunto delle sue parole. 

Il messaggio completo di Marchisio: "Ci sono cose che, quando ami davvero il calcio, fai fatica ad accettare. Quello che è successo ieri è una di queste. Sandro Mazzola è un pezzo della storia del nostro calcio. E la storia si rispetta. Alla Juventus e ai suoi tifosi devo una parte enorme della mia vita. So quanto amore, passione e rispetto ci siano dietro quella maglia. Ed è proprio per questo che credo sia giusto dire, senza esitazioni, che gesti come quello di ieri non dovrebbero accadere. La rivalità è passione, appartenenza, orgoglio. Ma non può mai cancellare il rispetto. Per l’uomo, per il campione, per tutto ciò che Sandro ha rappresentato per il calcio italiano. E ieri, allo stadio e da casa, la voce di tantissimi è stata quella di un applauso. Questo deve fare lo sport in questi momenti. Unire.".

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