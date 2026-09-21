Xhaka shock: "Comprai un falso pass Covid". Salta la Nazionale

Attraverso una nota diffusa sui social network, il 33enne capitano degli elvetici si è detto pentito dell'illecito commesso all'epoca della pandemia, spiegando di aver agito per paura: "Negli ultimi giorni si è parlato molto di una vicenda legata al mio passato. Desidero esprimermi personalmente a questo riguardo. All’epoca, riguardo alla vaccinazione contro il Covid-19, ero personalmente molto insicuro e nutrivo forti dubbi. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero condizionato da paure e incertezze. In questo stato emotivo agitato ho acquistato un certificato di vaccinazione, invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali previsti. Oggi vedo chiaramente che quella strada non era quella giusta. È stato un errore. Mi dispiace. Mi assumo la responsabilità di questa decisione, sono pronto a fare piena luce sui fatti e collaboro pienamente con le autorità competenti".