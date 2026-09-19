Gasperini: "Partita che ci dà consapevolezza ma siamo stati presuntuosi"

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"Penso che sia uscita una partita dove entrambe potevano vincere. Il gol a inizio ripresa ha dato energia all'Inter che è una grande squadra, noi non abbiamo rinunciato. E' una partita che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza per la condizione e la qualità che stiamo mostrando, dobbiamo continuare su questa linea". Queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter. "Nel primo tempo avevamo degli spazi importanti, ogni volta che ripartivamo riuscivamo a essere pericolosi - ha analizzato il tecnico romanista -. Atleticamente abbiamo un livello alto, dobbiamo lavorare sulla continuità nelle partite, e utilizzare tutta quanta la rosa dopo la sosta. Tre gol presi nei primi cinque minuti della ripresa non sono un caso, oggi l'abbiamo preso in modo superficiale e anche un po' presuntuoso ma devo dire che la Roma è sempre stata in partita e ha sempre cercato di vincere. Non abbiamo mai rinunciato nonostante una grande squadra dall'altra parte".
Gasperini ha poi aggiunto: "Distanza dall'Inter che si sta assottigliando? I margini ci sono per tutti, anche l'Inter ha margini. Noi dobbiamo essere contenti del nostro percorso e della qualità che ci stiamo mettendo in queste partite. In questa squadra ci sono tante energie positive. Dietro ho dovuto cambiare perché c’era un po’ di fatica, un peccato dover togliere Balerdi. La partita è sempre stata aperta. Che messaggio mandiamo al campionato? Guardiamo in casa nostra ed essere consapevoli che in certe situazioni riusciamo a essere una buona squadra. Abbiamo un livello alto, dobbiamo vedere poi la continuità nel corso delle partite, quando utilizzeremo tutta la rosa. Abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa con Malen che ha centrato in pieno il viso di Martinez”.