Gasperini: "Partita che ci dà consapevolezza ma siamo stati presuntuosi"

"Penso che sia uscita una partita dove entrambe potevano vincere. Il gol a inizio ripresa ha dato energia all'Inter che è una grande squadra, noi non abbiamo rinunciato. E' una partita che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza per la condizione e la qualità che stiamo mostrando, dobbiamo continuare su questa linea". Queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter. "Nel primo tempo avevamo degli spazi importanti, ogni volta che ripartivamo riuscivamo a essere pericolosi - ha analizzato il tecnico romanista -. Atleticamente abbiamo un livello alto, dobbiamo lavorare sulla continuità nelle partite, e utilizzare tutta quanta la rosa dopo la sosta. Tre gol presi nei primi cinque minuti della ripresa non sono un caso, oggi l'abbiamo preso in modo superficiale e anche un po' presuntuoso ma devo dire che la Roma è sempre stata in partita e ha sempre cercato di vincere. Non abbiamo mai rinunciato nonostante una grande squadra dall'altra parte".