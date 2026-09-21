Spagna, il Ct De La Fuente rinnova fino al 2032: "Il più titolato, merita futuro a lungo termine"

21 Set 2026 - 17:22
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Il Ct della Spagna Luis De La Fuente ha rinnovato il contratto fino al 2032. Lo ha annunciato la federcalcio spagnola, il cui consiglio d'amministrazione ha approvato all'unanimità il prolungamento del contratto. De La Fuente guiderà così la Roja, reduce dal trionfo nel Mondiale in America, nella Coppa del Mondo del 2030 oltre che agli Europei del 2028 e del 2032. "Stiamo parlando dell'allenatore più titolato nella storia della nazionale - ha sottolineato il presidente della federcalcio spagnola Rafael Louzan - Dopo 14 anni con noi, un futuro a lungo termine è qualcosa che De La Fuente merita". Da quando è approdato alla guida della prima squadra, De La Fuente ha vinto 38 partite su 50 disputate, stabilendo una striscia record di 38 gare senza sconfitte. 

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