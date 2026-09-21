Addio Mazzola, l'applauso dei tifosi dell'Inter alla delegazione Juve con Carnevali e Massara

La delegazione della Juventus, composta dall'ad Giovanni Carnevali e il ds Riky Massara, è stata accolta dagli applausi all'arrivo alla basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, per i funerali di Sandro Mazzola. Un gesto di sportività all'indomani del gesto di parte della curva juventina che si era voltato durante il minuto di raccoglimento prima di Juventus-Atalanta. Il club bianconero ieri sera si era dissociato dal gesto di parte dei suoi tifosi.