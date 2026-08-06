manovre giallorosse

Pellegrini-Roma, la storia continua: c'è il rinnovo fino al 2027

Il centrocampista si prepara a cominciare la sua undicesime stagione con la maglia della Roma 

06 Ago 2026 - 17:09
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Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Dopo la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno, il centrocampista e il club giallorosso hanno trovato l'accordo per il rinnovo: contratto di un anno con nuova scadenza fissata a giugno 2027. Finora, il 7 giallorosso stava recuperando da un infortunio, motivo per il quale le due parti non avevano iniziato le trattative per il nuovo contratto, ma, ora che è tornato in forma, è stata trovata l'intesa per un'altra stagione, l'undicesima con la maglia della Roma che segna anche il ritorno in Champions League dopo otto anni. 

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Amore giallorosso

 Arrivato alla Roma nel 2005 all'età di nove anni, in maglia giallorossa Pellegrini ha collezionato 254 presenze mettendo a segno 40 reti e conquistando da capitano anche la Conference League nella stagione 2021/2022 sotto la guida di José Mourinho. In questi undici anni, Pellegrini ha vestito anche la maglia del Sassuolo: nel biennio 2015/2017, infatti, il 7 della Roma era stato ceduto ai neroverdi per 1,25 milioni di euro con i giallorossi che si erano tenuti l'opzione di contro-riscatto per 10 milioni, poi esercitata. In due anni, Pellegrini ha contribuito alla prima storica qualificazione in Europa League del club emiliano, togliendosi anche lo sfizio di esordire e trovare il primo gol europeo nel 2-2 contro il Rapid Vienna. Poi il ritorno alla Roma, dove è sempre stato al centro del progetto con tutti gli allenatori giallorossi. Da Di Francesco, con il quale aveva lavorato anche a Sassuolo, a Mourinho, fino ad arrivare a Gasperini, il quale all'inizio della scorsa stagione aveva deciso di togliergli la fascia di capitano. Una scelta non ben digerita, che però non ha cambiato il rapporto con la piazza giallorossa. Nonostante qualche malumore, ormai superato, Pellegrini ha deciso di legarsi ancora alla Roma. Perché si sa, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. O forse non se ne vanno mai

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