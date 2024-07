Amichevoli: la Roma ne fa sei al Latina, a segno anche il nuovo acquisto Le Fee

Comincia con una netta vittoria la nuova stagione della Roma, che nella classica prima sgambata a Trigoria trionfa per 6-1 contro il Latina. La squadra di De Rossi viene sorpresa al 20’ da Capanni, poi però ribalta il risultato e dà il via alla goleada. Primi minuti e primo gol per il nuovo acquisto Enzo Le Fee, a segno anche Dybala, Solbakken e i due giovani Pisilli e Graziani (doppietta): buoni segnali anche da Smalling.