Roma, idee chiare per l'attacco: tutto su En-Nesyri

MANOVRE GIALLOROSSE

Il marocchino è l'obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti, occhio alla concorrenza di Mourinho

La Roma continua a lavorare sull'attaccante da regalare a Daniele De Rossi per la prossima stagione, ma il casting sembra ormai volgere al termine: secondo Il Messaggero, infatti, i giallorossi hanno deciso di puntare tutto su Youssef En-Nesyri, reduce da una stagione da 20 gol in 41 presenze col Siviglia e in scadenza di contratto nel 2025.

Il marocchino sembra essere il profilo ideale: 27 anni, un'ottima esperienza internazionale e un costo accessibile sia per quanto riguarda il cartellino (è valutato circa 20 milioni di euro), sia per quanto riguarda l'ingaggio (attualmente attorno agli 1,5 milioni a stagione). Su di lui si sono posati anche gli occhi del Fenerbahce di José Mourinho e nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Bologna, ma lui sembra voler dare priorità alla Roma, motivo in più per insistere e cercare di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile. Anche perché l'attaccante è, in questo momento, la priorità assoluta per Ghisolfi.

Resta viva anche la pista che porta ad Alexander Sorloth del Villarreal, che però chiede una cifra importante (oltre 35 milioni) per un attaccante che ha rinnovato appena un anno fa e che è in scadenza solo nel 2028. Il tutto mentre si valuta la cessione di Tammy Abraham, finito nel mirino del Milan, ma sul cui futuro al momento non vi sono certezze.