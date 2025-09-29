Roma, una partenza così non si vedeva dal primo Mourinho

Gasperini e l'ambiente Roma si stanno ancora studiando e conoscendo, anche se sembra esserci sintonia e voglia di remare nella stessa direzione. Nelle parole di Fabio Capello, ultimo allenatore a portare uno scudetto a Roma, la conferma: "Dall'esigenza che vedo e da quello che è successo nelle squadre in cui è andato, trovo Gasperini molto simile a me. Lui riesce a ottenere dai giocatori quello che lui pensa sia importante per la squadra. All'Atalanta era in un ambiente protetto, ma conoscendo le difficoltà della Roma, ho visto che è entrato subito a piè pari e si vedono già i risultati".