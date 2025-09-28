Roma, Gasperini: "Bello essere in vetta, ma dobbiamo crescere. Col Verona eravamo in difficoltà"

La Roma non si ferma e dopo il successo in Europa League contro il Nizza, anche in campionato contro l'Hellas Verona è arrivato un nuovo successo. Sono quattro le vittorie stagionali in Serie A e tutte con la porta inviolata nelle prime cinque giornate, ma nonostante questo Gasperini non è apparso pienamente soddisfatto: "Abbiamo avuto parecchie difficoltà oggi, mi sono reso conto che molti giocatori non hanno recuperato al meglio e un po' di scorie da Nizza sono rimaste. Non me lo aspettavo ed è un aspetto da valutare".