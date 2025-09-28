Logo SportMediaset
QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Bello essere in vetta, ma dobbiamo crescere. Col Verona eravamo in difficoltà"

Il tecnico giallorosso: "Diversi giocatori erano in difficoltà dopo la sfida di Nizza, non me lo aspettavo"

28 Set 2025 - 17:37
© Getty Images

© Getty Images

La Roma non si ferma e dopo il successo in Europa League contro il Nizza, anche in campionato contro l'Hellas Verona è arrivato un nuovo successo. Sono quattro le vittorie stagionali in Serie A e tutte con la porta inviolata nelle prime cinque giornate, ma nonostante questo Gasperini non è apparso pienamente soddisfatto: "Abbiamo avuto parecchie difficoltà oggi, mi sono reso conto che molti giocatori non hanno recuperato al meglio e un po' di scorie da Nizza sono rimaste. Non me lo aspettavo ed è un aspetto da valutare".

In campo nonostante il 2-0 che regala altri tre punti la formazione di Gasperini si è spesso fatta trovare allungata: "Quando il Verona saliva riusciva a palleggiare e giocare con più facilità rispetto a quanto concediamo di solito - ha proseguito il tecnico della Roma -. Qualche giocatore era più in difficoltà di altri ed è un peccato perché quando siamo ripartiti abbiamo avuto spesso la possibilità di essere incisivi".

I tre punti sono stati blindati anche dalla prestazione di Svilar tra i pali: "Se i numeri difensivi sono questi in Serie A molto del merito è anche di Svilar. Anche quando non fa parate eccezionali dà garanzia e sicurezza a tutti. Abbiamo un grande portiere". Il posticipo Milan-Napoli la formazione giallorossa se lo gode in vetta alla classifica: "Indubbiamente è piacevole essere in testa, ma il campionato è lunghissimo e le valutazioni vanno fatte di partita in partita. Noi dobbiamo crescere, costruire e migliorarci recuperando giocatori importanti".

gasperini
roma-verona

