Parma, Cuesta: "Terza volta in dieci, gli episodi fanno la differenza"

"Nei primi venti minuti non abbiamo giocato come volevamo, loro sono andati in vantaggio e la dinamica emotiva è girata dalla loro parte. Noi poi siamo cresciuti ma non è stato sufficiente, volevamo una serata di gioia con i tifosi. Ora lavoriamo perché la partita di Bologna vogliamo sia positiva". Così Carlos Cuesta, tecnico del Parma, dopo il ko interno contro l'Udinese. "Noi abbiamo provato come al solito a fare del nostro meglio ma è la terza volta che restiamo in dieci e la terza che concediamo un rigore, su questo bisogna assolutamente migliorare. Il campionato è di alto livello, non possiamo fare errori di questo tipo. Fa parte del gioco, ma bisogna limitarli il più possibile. Poi siamo cresciuti e abbiamo creato qualche pericolo soprattutto in avvio di ripresa. Gli episodi fanno la differenza. L'evento dell'espulsione e del rigore ha cambiato la partita, ci abbiamo provato comunque ma non ci siamo riusciti. Vittoria meritata per loro, ci dispiace per i tifosi perché volevamo dare continuità. Ora testa al Bologna, guardiamo avanti", ha aggiunto.