Jankto, il retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi insultava prima del coming out, gli risposi citando Icardi"

Jankto prosegue, con tono sempre scherzoso e ridendo: "La cosa mi faceva così arrabbiare che dopo un'altra volta in cui mi ha ripetuto le stesse cose, ero giovane, avevo 20 anni, era prima del mio coming out, davanti a tutti in spogliatoio gli ho urlato: cornuto di me***! (Jankto si riferisce a Icardi che aveva "rubato" Wanda Nara al suo ex amico, ndr). Tutti sono rimasti zitti, lui mi ha guardato stupito e da lì in avanti non mi ha detto più niente. Troppo bello, ci prendevamo in giro tutti e due. Ciao Maxi!".