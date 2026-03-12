il video social

Jankto, il retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi insultava prima del coming out, gli risposi citando Icardi"

Jakub Jankto rivela un acceso scontro con Maxi Lopez ai tempi dell'Udinese: "Mi prendeva in giro prima del mio coming out, gli risposi davanti a tutti"

12 Mar 2026 - 12:29
La nuova "carriera" da influencer di Jakub Jantko si arricchisce di un episodio risalente ai tempi dell'Udinese e a un particolare scambio di opinioni acceso con Maxi Lopez. Dopo essersi ritirato il 21 agosto 2025, a 29 anni, solo due anni dopo aver ufficializzato la propria omosessualità, l'ex centrocampista ha iniziato a pubblicare diverse clip social, recentemente la più virale è stata quella in cui parlava - decisamente male - di Davide Nicola.

"Ragazzi, qui riderete troppo: ho una storia su Maxi Lopez" inizia l'ultimo video pubblicato da Jankto su TikTok. "Credo fosse la mia seconda stagione all'Udinese (nel 2017-18, ndr), dopo una vittoria ovviamente la squadra pensava a uscire a festeggiare nel post-partita. Maxi Lopez, scherzando, mi diceva sempre: vieni con noi, dobbiamo sco**** le ragazze, vieni! Io rispondevo: no, sto a casa, domani c'è allenamento. E lui allora mi prendeva in giro: fro*** di me***!".

Jankto prosegue, con tono sempre scherzoso e ridendo: "La cosa mi faceva così arrabbiare che dopo un'altra volta in cui mi ha ripetuto le stesse cose, ero giovane, avevo 20 anni, era prima del mio coming out, davanti a tutti in spogliatoio gli ho urlato: cornuto di me***! (Jankto si riferisce a Icardi che aveva "rubato" Wanda Nara al suo ex amico, ndr). Tutti sono rimasti zitti, lui mi ha guardato stupito e da lì in avanti non mi ha detto più niente. Troppo bello, ci prendevamo in giro tutti e due. Ciao Maxi!".

