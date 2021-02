Pagelle Lazio: disastro Musacchio, Immobile isolato, si salva Milinkovic-Savic

PAGELLE LAZIO

I voti ai protagonisti della serataccia biancoceleste contro i bavaresi

di

ENZO PALLADINI

Reina 5,5 – Notte da incubo di cui è l’ultimo responsabile, se non altro prova a mettere qualche pezza qua e là.

Patric 5 – Esasperato dalle molte rincorse inutili, tenta qualche atto di ribellione spingendosi in avanti ma senza risultati apprezzabili. (Dall’8 st Hoedt 5,5 – Va a guidare una difesa ormai esasperata da quattro gol al passivo ma intanto il peggio è toccato agli altri).

Acerbi 5,5 – Mantiene la sua dignità anche in mezzo alla tempesta, per tutto il primo tempo è il meno peggio dei difensori laziali ma è una magra consolazione. Anche perché poi inaugura il secondo tempo con un autogol.

Musacchio 4 – Mette subito la sua squadra nelle condizioni di disperarsi. Il suo retropassaggio al 9’ è un errore sanguinoso che spiana la strada agli avversari. (Dal 31’ pt Lulic 5 – Ancora lontano da una condizione simile a quella che l’ha reso idolo della tifoseria, entra e fa quello che può).

Lazzari 5,5 – Sbaglia l’approccio iniziale alla gara con alcuni errori di mancata concentrazione, poi si riprende un po’, tenta qualche incursione che potrebbe anche dare qualche frutto. Leggermente meglio le sue cavalcate del secondo tempo.

Milinkovic Savic 6 – Prova a tracciare la strada a beneficio dei suoi, lanciandosi in avanti con coraggio e personalità, peccato che non tutti abbiano il suo coraggio e la sua personalità. (Dal 36’ st Cataldi sv).

Leiva 5 – Vede spuntare avversari da tutte le parti a ritmi indiavolati, troppa quantità e troppa qualità per i suoi ritmi compassati e per le sue abitudini. (Dall’8’ st Escalante 5,5 – Con un po’ di esperienza potrebbe essere un buon cambio, sicuramente più in Italia che in Europa).

Luis Alberto 5,5 – La Champions non è la serie A. Detta così è una banalità, ma spiega bene il disagio dello spagnolo, che contro mostri del genere tenta senza successo le sue giocate e si innervosisce molto presto. (Dal 36’ st Akpa Akpro sv)

Marusic 6 – Qualche timido tentativo di alzare il baricentro quando gioca da esterno sinistro, poi diventa difensore centrale con grande spirito di sacrificio.

Immobile 5 – Quasi sempre solo contro tutti, preso in mezzo dalla coppia di colossi Boateng-Alaba, non vive una serata di quelle che si raccontano ai nipotini.

Correa 5,5 – Volteggia con l’eleganza della sua conduzione palla ma molto, molto lontano dalla porta avversaria, dove non può incidere più di tanto e non può nemmeno pensare di essere in qualche modo decisivo. Poi però si mette in proprio e va a segnare il gol dell’1-4.

All. S.Inzaghi 5 – Ha detto di avere impostato la gara sui punti di forza della sua squadra e non sui punti deboli degli altri. Forse era meglio una via di mezzo.