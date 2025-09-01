Under 21, parte l'era Baldini ed è subito show: "Voglio vincere Europei e Olimpiadi"

Da oggi comincia ufficialmente il nuovo corso alla guida degli Azzurrini che si preparano al doppio impegno per le qualificazioni a Euro 2027, venerdì 5 settembre con il Montenegro al La Spezia e quattro giorni dopo con la Macedonia del Nord a Bitola. Nella prima conferenza stampa da tecnico dell'Under 21 Baldini non nasconde una certa emozione per questo nuovo incarico: "La chiamata della Nazionale alla mia età non me l'aspettavo - ha esordito -. È un'emozione in senso positivo, sono felice di essere qui e di aver avuto questo incarico: una bellissima sorpresa che mi ha riempito di gioia. Quando sono uscito di casa per venire a Tirrenia e mi sono congedato dalla mia famiglia è stato unico e speciale. Ma alle emozioni cerco di non pensare, di non mostrarle a un mondo che spesso non lo merita. Certo, quando sarò alla Spezia e sentirò l'inno lo canterò col cuore, perché lì dentro c'è la storia che passa, di chi ha fatto di tutto per rendere l'Italia un paese libero e democratico, in cui si può dire liberamente ciò che si pensa".