Buffon: "Paghiamo la presunzione figlia del 2006. Ma al playoff niente paura"

Buffon, parlando a La Gazzetta dello Sport, non usa mezzi termini per descrivere lo stato del calcio italiano sottolineando come l'Italia viva lo scontro tra due mondi che non si incontrano: la presunzione derivante dalla storia e la realtà del campo. "Stiamo vivendo un periodo di transizione e non abbiamo capito quale strada prendere. Paghiamo anche gli errori del passato. I risultati di oggi risalgono a venti anni fa, a quando ci siamo adagiati sulla nostra forza (si riferisce alla vittoria del Mondiale 2006, ndr)... pensando che sarebbe stato eterno per grazia ricevuta. Già allora dovevi ripensare a modelli tecnici e tattici, ma siamo stati cicale".