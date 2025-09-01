Italia, Gattuso: "Sono uomo di pace ma con Israele dobbiamo giocare. Scamacca ha problemi ma resta, come Tonali"

"Scamacca ha un problema al ginocchio ma ha voluto restare qui. Donnarumma deve sistemare alcune cose, c'è il suo agente, sta facendo le visite mediche poi firmerà per il Manchester. Tonali ha qualche problema". Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha voluto spiegare subito la situazione del gruppo nel corso della conferenza a Coverciano, dove era presente anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, in vista delle gare venerdì a Bergamo con Estonia e lunedì a Debrecen con Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. In un'intervista al Messaggero Veneto, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, ha proposto il rinvio della partita: "Inopportuno giocare ora". "Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c'è una guerra in atto e questo fa male - la risposta del ct azzurro - Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuorevedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto".