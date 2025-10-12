Under 21, Pafundi: "Con Baldini Italia ad alta intensità. Io e Camarda percorsi simili"

Ora il nuovo 'crac' tra gli azzurrini è Camarda, e Pafundi fa volentieri paragoni. "Similitudini nel percorso accelerato? Sì, ne parlammo la prima volta un anno fa all'Europeo Under 19, anche se in generale abbiamo vissuto situazioni differenti. Io ho esordito in Nazionale, lui ha vissuto un ambiente come il Milan e penso non sia stato facile gestire la pressione. Io ci ho messo un po' a riprendermi: ciò che gli consiglio, se si troverà ad affrontare dei momenti difficili, è di non perdere mai la fiducia in sé stesso e di circondarsi di persone che gli vogliono bene. È un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record e sono felice per lui: merita tutto questo".